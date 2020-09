Post Malone s'improvise tatoueur !

Une vidéo circule sur les réseaux dans laquelle on voit Posty tatouer un courageux volontaire.

Post Malone a fait un heureux ! Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule dans lequel on le voit graver ses initiales sur la peau d'un de ses fans. Un tatouage qui risque de faire des jaloux mais aussi de donner des idées au rappeur. Ne serait-ce pas une deuxième vocation ?

Post Malone est évidemment un grand fan de tatouages. C’est connu et ça se voit sur son corps d'ailleurs. Si vous vous ennuyez un jour, amusez-vous à les compter. Il en a plus de 65 déjà encrés sur sa peau. Et au cours des dernières années, celui qui a cartonné avec son album "Hollywood's Bleeding", a mis en valeur cette collection sans cesse croissante. Cette dernière comprend notamment un tatouage en hommage à Lil Peep décédé le 15 novembre 2017. Plus récemment, il s’est fait tatouer par les Chiefs de Kansas City après avoir perdu une partie de beer pong contre les joueurs Patrick Mahomes et Travis Kelce. Il a même transformé le cabinet de son dentiste en studio de tatouage pour parfaire celui sur son crâne. Dinguerie !

Sa peau est comme un journal intime dans lequel il se dévoile entièrement. On peut dire qu’avec la musique, le tatouage est son deuxième bébé. Et maintenant Posty passe un niveau supérieur ! Il devient lui-même tatoueur. Dans une vidéo, on le voit graver ses initiales sur la peau d’un volontaire ravi d'avoir un tatoueur aussi célèbre !