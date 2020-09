Cardi B : elle veut faire de "WAP" une marque d'alcool !

Cardi B veut utiliser son titre "WAP" à des fins commerciales.

Cardi B est déjà partout avec son titre numéro un dans le monde, "WAP", mais ça ne lui suffit pas ! Elle veut utiliser cette "expression" et l’étendre dans plusieurs secteurs : l’alcool, la mode, les bouteilles d’eau… "WAP" pourrait donc rapidement devenir une marque usuelle. Drôle non ?

TMZ a rapporté ce lundi 28 septembre que Cardi B a déposé le nom "WAP" que l’on traduit par l'élégante expression "Wet Ass Pussy". On ne va pas se lancer dans la traduction française, mais vous avez saisi… Celle qui veut divorcer avec Offset veut se servir de cet acronyme pour l’implanter dans différents domaines. Des vêtements aux chaussures en passant par les sacs, l’alcool, les boissons gazeuses, l’eau minérale, Cardi et son équipe n’ont clairement pas l’intention de laisser un seul dollar sur la table.

Un très beau projet qui montre que celle qui a récemment clashé Melania Trump est une vraie businesswoman ! Non seulement elle est habile en affaires, mais elle est aussi comédienne. C’est l’humoriste, acteur, réalisateur et producteur américain Chris Rock lui-même qui le dit. Lors d’une récente apparition dans "The Tonight Show" présenté par Jimmy Fallon il avoue : "Je pense que Cardi B est la femme la plus drôle ou l’une des personnes les plus drôles au monde. C’est comme Chappelle… Cardi", a-t-il dit en riant. "Dans le classement en ce moment elle est juste là. Elle est au coude à coude avec Bill Burr. Elle est bonne, mec".

Il a également révélé qu’il avait essayé de lui obtenir une émission de télévision bien avant qu'elle se lance dans la musique, quand elle faisait des vidéos drôles sur Instagram.

Cardi B nous surprendra toujours !