GLK lâche la tracklist de "Indécis part.2" !

Les collaborations de GLK sur son futur album ont été dévoilées !

GLK tease son nouveau projet "Indécis part.2" ! Le rappeur fait monter la température en annonçant la liste des rappeurs qui se trouvent sur son opus. Ont répondu présent 13 Block, Naza, Kali ou encore Naza.

GLK ne s’arrête plus ! Il ne fait que de bosser en studio. En mars dernier l'auteur de 6.3 a sorti "Indécis". Un projet qui lui a permis de s’implanter davantage dans le rap game français. L’album s’est fait remarquer. Il était très travaillé tant musicalement qu’esthétiquement. Et que dire des collaborations ? On a eu le droit à des feat avec Hornet La Frappe, Landy, DA Uzi, Koba LaD et Soolking. Un vrai régal ! Et avec son prochain album "Indécis part.2" attendu le 2 octobre prochain, il compte bien nous surprendre encore une fois !

On en sait plus sur le nouveau projet de GLK. Il comptera onze titres au compteur avec des participations éclectiques. Il a dévoilé la tracklist sur ses réseaux sociaux. Lyna Mahyem, 13 Block, Kali, Dystinct ainsi que Naza ont participé à ce projet !