Cardi B ne voulait plus des infidélités d'Offset

La rappeuse a donné la vraie raison de son divorce.

Cardi B est de nouveau revenue sur les raisons qui l'ont poussé à demander le divorce d'avec Offset avec qui elle était mariée depuis trois ans et avec qui elle a une petite fille, Kultur. Elle a simplement pris de l'avance pour éviter que le rappeur des Migos ne la trompe à nouveau comme cela avait déjà été le cas dans le passé.

Mercredi 23 septembre, Cardi B était en live sur son compte OnlyFans. Dans cette vidéo, la rappeuse de 27 ans est revenue sur sa décision de divorcer d'Offset. Elle explique notamment qu'elle refuse de voir sortir une autre histoire concernant les infidélités de son mari. Elle l'a donc quitté presque par prévention.

"Je n'ai pas attendu qu'il me trompe à nouveau. Je n'ai pas attendu qu'il y ait une autre controverse dans laquelle il soit impliqué. J'ai décidé de partir. Si j'avais voulu rester, j'aurais pu rester. J'ai décidé de partir."

Plus tard dans son live, elle a expliqué à ses fans que personne ne pouvait lui reprocher son divorce

"Vous ne pouvez pas heurter mes sentiments en me jetant mon divorce au visage. J'ai décidé que je voulais partir, point."

.Cardi B avait déjà évoqué ce sujet sur Instagram il y a quelques jours. Elle a notamment expliqué qu'elle n'était pas désemparée par cette annonce et qu'elle ne pleurait pas à cause de sa rupture. Elle a également affirmé qu'Offset n'avait pas triché et que leur divorce était lié à de nombreuses disputes dans leur couple. Si cela fait le malheur des fans de ce "power couple" du rap game américain, Bardi, elle, semble y trouver son compte.