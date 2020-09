Machine Gun Kelly reprend son clash avec Eminem !

Cela faisait un moment que ni Machine Gun Kelly, ni Eminem n'avaient rien dit l'un sur l'autre, ne s'étaient insultés ou n'avaient pas sorti de diss tracks pour se clasher. La fin de cette trêve a été sonnée par MGK, en interview pour la promotion de son nouvel album, "Tickets to My Downfall", sorti ce vendredi 25 septembre, qui a évidemment reparler du Detroiter...

Machine Gun Kelly est rancunier. Alors qu'Eminem pensait l'avoir terminé avec le titre "Killshot" qui a longtemps eu le record de vues sur YouTube sur 24h, MGK est remonté à l'assaut lors d'un entretien avec Howard Stern pour la promotion de son dernier opus.

Au départ, il a essayé de la jouer soft en répliquant : "je ne ressens rien à ce sujet" quand l'animateur lui a parlé d'Em'; Mais ça a été plus fort que lui, il s'est finalement lancé.

"Je dors dans mon bus de tournée et ce putain de gars sort un album avec trois chansons consécutives parlant de moi. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire, putain, rouler sur le côté et de me rendormir ? J'ai dit ce que j'ai dit. Respectez le combat, c’est tout."