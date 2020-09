Kanye West veut devenir indépendant !

Kanye West n'en peut plus de ses contrats...

Kanye West a fait de Twitter sa plateforme préférée pour parler et dénoncer ce qui le dérange. Cette fois-ci, on dirait bien que Yeezus veut apprendre des plus grands afin de "changer l'industrie musicale et l'améliorer".

Plus tôt ce mardi 22 septembre, le rappeur de Chicago a révélé qu'il essayait d'entrer en contact avec Master P et Birdman. En effet, Kanye aimerait parler avec eux afin de devenir un artiste indépendant. Compte tenu du succès énorme qu'ils ont connu dans les années 90 et 2000, on comprend qu'il souhaite s'en inspirer et qu'il a besoin de leurs précieux conseils. Sur Twitter, il balance : "J'ai essayé d'entrer en contact avec Master P et Baby. J'ai toujours pensé qu'ils savaient comment être indépendant."

Ye a également cité Uncle Luke car il semblerait qu'il travaille aussi sans l'aide d'un label : "Je pense que Master P et Uncle Luke étaient totalement indépendants. Ils ont leur propre vinyle."

Si vous ne le saviez pas, Kanye chercher à devenir indépendant et il se lâche sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Alors qu'il souhaite se libérer de ses contrats avec Universal et Sony, il ne veut plus sortir aucun son tant qu'il ne sera pas officiellement libéré de ses dix contrats. Dans cette longue série de tweets, le professionnel des Sunday Service a publié la totalité des pages de ses contrats. De plus, il en a profité pour demander à Drake de s'excuser et à Jay-Z de l'appeler car il a besoin de lui parler.