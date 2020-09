Megan Thee Stallion et The Weeknd font partie des "100 personnes les plus influentes" au monde !

Selon le magazine Time, Megan Thee Stallion et The Weeknd ont leur place parmi les personnalités les plus influentes de la planète.

Le magazine Time a publié le classement des personnes les plus influentes au monde en 2020. Les icônes Megan Thee Stallion et The Weeknd ont été reconnues par le média comme faisant partie de cette prestigieuse liste.

Une émission d’une heure a été diffusée sur la chaine américaine ABC cette semaine. Elle mettait en lumière un classement livré par le magazine Time. Ce dernier a désigné les 100 personnalités les plus influentes de cette année. Megan Thee Stallion et The Weeknd ont été sélectionnés par la revue. L’auteur de "Blinding Lights" a même offert une performance sur scène à l’occasion.