Kanye West : Kim Kardashian veut divorcer

Elle attend la fin de son épisode bipolaire.

Alors que Kanye West est en plein épisode bipolaire, sa femme, Kim Kardashian, qui a tout fait pour essayer de l'aider, n'en peut plus. Elle semble décidée à quitter le rappeur malgré une dernière tentative de sauver son couple il y a quelques semaines alors que Ye était déjà en train de sombrer. Il semble que les derniers commentaires anti-avortement du candidat à l'élection présidentielle américaine aient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

On savait que le mariage entre Kanye West et Kim Kardashian ne tenait plus qu'à un fil. Mais cette semaine, il apparaît quasi certain que la bimbo veut quitter son rappeur de marie en raison de sa position anti-avortement, selon Page Six. Une source proche du couple a précisé qu'elle attend la fin de l'épisode bipolaire de Yeezy pour lancer le processus de divorce.

"Kim a planifié tout le divorce, mais elle attend qu'il termine son dernier épisode."

La décision de la star de télé-réalité de 39 ans de se séparer du rappeur de Chicago découle des commentaires qu'il a tenus lors de son premier rassemblement de campagne présidentielle à l'Exquis Event Center de North Charleston en juillet dernier. Il y avait notamment avoué qu'il voulait que Kim avorte de leur premier enfant, North.

"J'ai failli tuer ma fille... Donc, même si ma femme devait divorcer après ce discours, elle a mis North au monde, même quand je ne le voulais pas. Elle s'est levée et elle a protégé cet enfant."

À la suite de cette sortie controversée de Yeezy, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Kim K. faisait des recherches pour trouver un avocat spécialisé en divorce, bien qu'elle ait aussi cherché à régler les choses avec le fondateur de G.O.O.D. Music. Alors que des rumeurs expliquaient qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis plus d'un an, ils sont partis en vacances pour essayer de résoudre leurs problèmes.

Mais ces derniers temps, Kanye West craque complètement sur Twitter menant notamment la fronde des artistes contre les majors et multipliant les déclarations à l'emporte-pièce. Il semble que cela de trop pour Kim Kardashian qui cherche aussi à protéger les quatre enfants du couple.