Tory Lanez est-il un homme violent ?

Après les accusations portées contre lui par Megan Thee Stallion qui s'est faite tirée desssus par un Tory Lanez ivre, une autre affaire vient de remonter à la surface posant la question de la violence du rappeur canadien. En effet, l'altercation avec la rappeuse de Houston ne semble être que la face immergée de l'iceberg.

Tory Lanez risque d'être poursuivi pour une bagarre dans un club de Miami. L'établissement a porté plainte contre le rappeur après une bagarre. Christopher Harty aurait affirmé que Lanez et son service de sécurité l'avaient agressé en novembre 2019 au LIV Nightclub. Le rappeur aurait insulté le plaignant avant de le frapper à coups de poing. Ensuite, c'est la sécurité de l'artiste qui se serait acharnée à coups de pieds et de poings sur la victime qui poursuit le rappeur pour coups et blessures.

Il y a quelques semaines, une des ses ex-petites amies l'a accusé de violences psychologiques.

"Je ne l'ai jamais manqué de respect jusqu'à aujourd'hui, quand il s'est arrêté chez moi sans y être invité. J'ai évolué et il a refusé de l'accepter : 'Si je ne peux pas t'avoir, aucun autre n * gga ne le peut' et à ce stade, j'ai l'impression que ma vie est en danger. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi effrayée. Au fur et à mesure que je tape, des larmes coulent sur mon visage parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour rendre cela public, mais je sais que beaucoup de femmes ont perdu la vie parce qu'elles n'ont tout simplement pas pris la parole et je refuse d'être une victime. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la situation qui me menace, car je ne sais pas à quoi il pense et je ne sais pas à quoi m'attendre."