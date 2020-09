Cardi B - Offset : les raisons de leur divorce

Cardi B a donné les raisons qui l'ont fait partir.

Sale temps pour les couples des stars du Rap US en ce moment. Alors que Dr. Dre est en train de se faire soutirer un max d'argent par son ex-femme, ce sont désormais Cardi B et Offset qui sont en train de divorcer. Ils étaient peut-être un des couples les plus emblématiques du game, juste derrière Jay-Z et Beyonce, mais c'est désormais de l'histoire ancienne. C'est la rappeuse qui a demandé la séparation, et c'est encore elle qui s'est expliquée sur les raisons de ce divorce lors d'un live Instagram posté cette semaine.

@iamcardib addresses her reasons for divorcing Offset... pic.twitter.com/J0n7qDSIms — The HipHop Junkie (@_quanwilliams) September 19, 2020

Elle affirme que ça n'est absolument pas à cause des tromperies qu'elle l'a quitté. Mais plutôt à cause des conséquences que ça a eu, car après ça visiblement quelque chose s'est brisé dans le couple. Ils n'arrêtaient pas de se disputer, ne réglaient jamais les choses en face à face et qu'elle était fatiguée de tout ça. Plus dure, Cardi B dit également qu'elle n'a absolument pas versé une larme lors de sa prise de décision. Car avant cela, selon elle, elle aurait déjà versé beaucoup trop de larmes en voyant les bêtises de son mari révélées dans les médias.

Cardi B finally explains divorce from Offset pic.twitter.com/noOheUY1gD — Rare Hip-Hop Moments (@RareHHM) September 18, 2020

Elle déclare également que les rumeurs selon lesquelles Offset aurait mis enceinte une des femmes avec qui il trompait Cardi sont "un tas de conneries" et que ça n'a par conséquent aucun rapport avec le divorce. Au moins, Cardi a mis les choses au clair...