Travis Scott : il provoque une rupture de stock chez Mcdonald's

Même chez Mcdonald's, Travis Scott affiche complet !

Travis Scott collabore avec la plus grande enseigne de fast food au monde, Mcdonald's, et c'est un vrai succès. Un menu en son honneur est disponible aux Etats-Unis et les restaurants ont été victimes d'une rupture de stock d'ingrédients en cuisine. et c'est un vrai succès. Un menu en son honneur est disponible aux Etats-Unis et les restaurants ont été victimes

Dès l'annonce de cette collaboration, les fans ne tenaient plus en place et tout le monde était curieux de savoir ce que La Flame nous préparait. Résultat, un menu composé d'un Royal Cheese avec salade et bacon, d’une frite en taille moyenne recouverte de sauce BBQ et d’un Sprite, le tout pour 6 dollars. Le jour du lancement, Travis s'est rendu sur le parking d'un des restaurants pour fêter ça avec ses fans. Le but de cette collaboration étant d'attirer une clientèle plus jeune et multiculturelle, on dirait bien que le pari est réussi jusqu'à être victime de son succès. En effet, tout le monde s'est rué aux comptoirs des fast-food dans le pays et l'enseigne annonce : "Nous avons créé un programme si convaincant pour nos clients qu’il met en péril notre chaîne logistique de classe mondiale. Et si la demande continue à ces niveaux, de plus en plus en restaurants seront en pénurie d’ingrédients."

Par ailleurs, comme une collaboration de Travis Scott ne pouvait pas être lancée sans vêtements, il a aussi drop une collection spéciale Mcdonald's sur son site officiel. Dans cette collection, on trouve des t-shirts, des sweats et même un coussin en forme de nuggets. Déjà en rupture de stock aussi, un deuxième drop est disponible sur le site mais il risque de s'écouler tout aussi rapidement !