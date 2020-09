La couronne de Biggie vendue à un demi-million de dollars !

La couronne de Biggie a été vendue...

Alors que Notorious B.I.G est mort en 1997, son passage sur terre aura laissé beaucoup de souvenirs, de classiques et d'inspiration aux fans. Encore aujourd'hui, certains objets qui lui appartenaient sont considérés comme collectors, notamment sa couronne.

Immortalisé sur un fond rouge et couronne sur la tête par le photographe Barron Claiborne dans le magazine Rap Pages, le rappeur était alors sacré le Roi du rap de New York seulement quelques jours avant sa mort en mars 1997. Ce sacre officialise son importance dans la discipline et aussi dans l'histoire du rap. Ce mardi 15 septembre, la fameuse couronne a été mise aux enchères par la maison Sotheby's et les collectionneurs étaient en rendez-vous. Faite en plastique, les offres ont très vite grimpé, allant au-dessus des 500 000 dollars.

Finalement, la couronne de Biggie Smalls a été vendue à exactement 594 750 dollars, c'est-à-dire 500 925, presque le double de son estimation initiale. En effet, les experts avaient estimé son prix à 300 000 dollars et l'enchère a commencé à 6 dollars dans la salle de vente. Difficile pour quelqu'un qui n'est pas un amoureux du hip-hop de comprendre l'engouement autour de ce précieux objet, alors Cassandra Hatton, la vice-présidente de Sotheby’s, explique : "Je pense que cette couronne est un des symboles les plus reconnaissables du hip-hop et même de la culture du XXe siècle. Le monde entier la reconnaît. On peut la voir sur des t-shirts, des mugs, même des cierges religieux. C’est énorme."