Megan Thee Stallion : accusée d'avoir frappé son ex, elle répond !

Megan Thee Stallion est victime de plusieurs rumeurs, alors elle met les choses au clair.

Ces derniers mois, on entend beaucoup parler de Megan Thee Stallion, que ce soit pour sa collaboration avec Cardi B sur "Wap" ou bien pour sa vie privée, notamment sa dispute avec Tory Lanez en juillet dernier. Nouveau tremblement de terre dans la vie de Megan, celle-ci est accusée d'avoir agressé physiquement son ex, Karim York, et d'être accro à la drogue.

Afin de rétablir sa vérité, la rappeuse s'est exprimée dans un live Instagram ce 14 septembre : "Je viens de voir des trucs de merde. Bon... je sais qui a inventé ça et ils s'en prennent à moi tous les jours. Ils passent leur temps à m'inventer des histoires et il faut vraiment que je commence à faire quelque chose parce que vous êtes des grands malades."

Très remontée face à ces rumeurs, Megan a appelé son ex-boyfriend en live pour qu'il démente en direct et il s'est exécuté :"Je vais retirer ton prénom de cette histoire". Elle lui explique alors : "J'ai reçu un screenshot disant que je prenais de la drogue, que je t'avais frappé et que j'avais fini en prison à cause de ça." Chose à laquelle York a de suite répondu : "Premièrement, je ne parle pas de toi dans ce post". L'interprète de "Savage", rassurée d'être hors de cause, balance : "Ah ! Vous voyez, il parle d'une autre meuf !".

Enfin tirée d'affaire, Megan espère bien qu'on la laissera tranquille car depuis qu'elle s'est prise plusieurs balles dans le pied de la part de Tory Lanez en juillet dernier, elle souhaite prendre du temps pour elle et pour mieux revenir dans le game.