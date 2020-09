Moha La Squale : l'étau se resserre !

Moha La Squale est cerné.

Selon les informations de l'AFP, Moha La Squale qui fait déjà l'objet d'une enquête après les plaintes de trois jeunes femmes pour "violences", "agression sexuelle" et "séquestrations" est désormais visé par une quatrième plainte déposé auprès du parquet de Paris.

L'étau se resserre autour du rappeur de la Banane. Déjà accusé par trois de ses anciennes petites-amies de "violences", "agression sexuelle", "menaces de mort" et "séquestrations", Moha La Squale fait désormais face à une quatrième accusation d'une autre jeune femme qui accuse le chanteur de "Bandida" des mêmes maux. Me Elise Arfi, l'avocate de l'artiste n'a pas répondu aux demandes de précision de l'AFP. Par contre, l'avocat des trois plaignantes a confirmé à 20 Minutes qu'elles ont été entendues plusieurs fois par la police depuis leurs plaintes et la révélation de ce qui s'est passé alors qu'elle partageait la vie du rappeur. "Il y a des similitudes dans les histoires que ces jeunes femmes ont dévoilées, explique Maitre Thibault Stumm. Notamment sur le fait qu’elles ont été, à un moment, enfermées dans un logement."

On ne sait encore rien de la quatrième plainte mais tout laisse à penser qu'elle révélera les mêmes choses. Un homme violent avec ses conquêtes qui manquant de confiance en lui, usait de la terreur pour garder son couple. Selon les informations de 20 Minutes, le nommé aux Victoires de la Musique 2019 n'a pas encore été entendu par les autorités. Nul doute qu'il devrait maintenant rapidement être convoqué. Surtout que les premières plaintes ont agi comme une libération pour d'autres jeunes femmes qui envisagent de porter plainte à leur tour, l'addition risque d'être salée pour Moha La Squale...