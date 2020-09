Lacrim ouvre un barbershop

Lacrim est un vrai businessman !

Tout le monde attend le retour de Lacrim, surtout depuis qu'il a annoncé son projet "R.I.P.R.O 4" pour le 16 octobre prochain. Aujourd'hui on a des nouvelles de lui mais pas du côté du rap game...En effet, le rappeur va bientôt ouvrir son propre barbershop qui s'appelle simplement "The Baber by Lacrim".

Vrai businessman quand il n'est pas en studio, le rappeur a d'autres projets et il réussit à les concrétiser. Même si ce projet-là est resté secret et que les informations sont peu nombreuses, il semble que le salon ouvrira près de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Sur le compte Instagram du barbershop, on peut aussi découvrir le logo de l'enseigne ainsi que la devanture de la boutique de Lacrim. Afin de faire le lien entre sa musique et ce nouveau projet, la vidéo promotionnelle est accompagnée d'un de ses sons. Pour le moment, il n'y a pas d'autres informations autour du concept du rappeur et impossible de savoir si ce barbershop ouvrira un jour en France.

Peu importe, la mixtape de Lacrim, elle, sortira bel et bien en France le 16 octobre prochain. Après R.I.P.R.O 1, 2 et 3, voici le quatrième volume qui vient fermer la marche. Le premier album date déjà de 2015 et avait conquis tous les fans du rappeur, notamment avec "Billets en l'air" et "Ya R". Vrai succès en France, il ne reste plus que quelques semaines pour savoir si cette nouvelle mixtape connaîtra le même destin que le reste de la trilogie. El Tigre nous laisse encore un peu patienter et balance qu'il va faire du sale !