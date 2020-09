Bow Wow s'inspire de XXXTentacion, les fans en colère

Le retour de Bow Wow met les fans de XXXTentacion en colère..

Bow Wow prépare doucement son retour dans le game et ça commence logiquement par l'annonce de la sortie d'un nouveau morceau. En effet, il a posté un extrait de la musique "Bad Vibes" sur son compte Instagram ce samedi 12 septembre pour laquelle il a utilisé le dessin du cœur brisé de XXXTentacion et complète l'annonce en écrivant : "Bow Wow avec les tresses est de retour".

Alors qu'il pensait sûrement attirer l'attention du public, il a surtout réussi à attiser la haine des fans de X. Ceux-ci l'accusent de voler le style du rappeur décédé en juin 2018 avec ce cœur que XXXTentation s'était même tatoué sur le visage. D'ailleurs, ils démontrent aussi les similitudes entre ce morceau et le projet posthume de XXX intitulé "Bad Vides Forever" sorti en 2019 et avec le logo volé, c'était trop pour eux.

DJ Scheme, l'ami de longue date de XXX, n'a pas tardé à interpeler Bow Wow, retweetant son post en plus demandant de supprimer aussitôt. Puis, il n'a pas fallu longtemps avant que tous les supporters de X interviennent et ils n'ont pas mâché leurs mots. On pouvait lire : "Il est tellement trash, il faut vraiment qu'il arrête la musique. Maintenant, il s'en prend à X, p***** le mec est tombé vraiment bas." ,"Ouais, c'est déjà trop tard, Bow a merdé", a ajouté un autre fan de X. L'un d'eux a même dit : "Euh...il est ivre ou quoi. Comment il fait pour penser c'est correct de faire ça. Ce n'est pas du tout bien !!! Ce mec est sur la liste des personnes irrespectueuses envers. @Xxxtentacion."