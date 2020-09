Tory Lanez : son garde du corps prend sa défense

Tory Lanez a été mis au ban du rap game américain depuis que Megan Thee Stallion l'ait accusé d'être le tireur qui l'avait blessée aux deux pieds. Alors que les rappeurs ont pris fait et cause pour la rappeuse de Houston, les excuses du Canadien n'ont pas suffit. Tandis que le garde du corps de la chanteuse de "WAP" a menacé tous ceux qui voudrait s'en prendre à elle à l'avenir, l'ancien protecteur de l'animateur de la "Quarantine Radio" a pris sa défense.

Ce week-end, Zyir Brown, l'ancien garde du corps de Tory Lanez a donné une interview au journaliste Landon Buford publiée sur YouTube. Il revient sur ses années passées aux côtés de la star canadienne et son expérience. Même s'il n'était pas présent lorsque Megan Thee Stallion a été blessée, il a suivi le rappeur assez longtemps pour avoir une idée sur l'homme et notamment ses relations avec les femmes.

Brown ajoute qu'il n'a jamais vu Tory Lanez ce serait-ce qu'élever la voix avec une femme et encore moins devenir violent.

"Je n'ai jamais vu Tory crier après une femme. Même quand les échanges étaient vifs avec sa partenaire. Je ne l'ai jamais vu devenir fou ou violent. Je n'ai jamais vu cette partie de lui, point final. Il préfère prendre ses distances et vous éloigner de lui. Il va vous demander : "Tu as besoin de quoi ? D'argent ? Tu dois rentrer chez toi ? Tu veux un Uber ? Il a vite fait de vous éloigner. Il n'est pas du genre à s'embrouiller. Je ne l'ai jamais vu faire ça auparavant, et je vous parle d'expérience. Mais je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé avec Megan Thee Stallion parce que je n'étais pas là."