6ix9ine : c'est pire que ce l'on croyait concernant ses chiffres de vente

Finalement, le Billboard a compté les packages.

Les chiffres de vente de "Tattle Tales", le premier album de 6ix9ine depuis sa sortie de prison ne sont pas ce que le rappeur attendait. Alors qu'il était annoncé comme un possible numéro un, il termine finalement loin derrière Big Sean et son "Detroit 2" et a vu les estimations dégringoler de 150 000 exemplaires à 50 000, du fait d'une nouvelle règle mise en place par Biilboard dans son système de comptage. Or, Billboard vient d'expliquer que cette nouvelle méthode n'était pas encore entrée en vigueur, ce qui rend l'échec de Tekashi encore plus cuisant...

Tekashi n'est donc que quatrième au Billboard avec "seulement" 53 000 copies de son projet écoulés ce qui en fait quand même le troisième projet du rappeur de Brooklyn a faire un top 10, un exploit qu'il ne faut pas minimiser et qui relativise ses performances. Le problème, c'est que sur ces 53 000 ventes, 32 000 proviennent de CD contenus dans des packages (avec des t-shirts ou des places de concerts), qui auraient normalement dû être exclus du comptage final. Ce qui veut dire que si Billboard avait appliqué sa nouvelle règle, 6ix9ine n'aurait vendus que 21 000 copies de "Tattle Tales". Pourtant, c'était l'explication donnée par Akademiks pour expliquer la chute des estimations concernant l'album de son ami. Selon lui, cela concernait plus de 100 000 unités. Les deux étaient loin du compte et 6ix9ine est bien loin du compte...

S'il n'a pas gagné la bataille des chiffres, il poursuit son travail en termes de communication. Ce week-end, on l'a vu déchirer des affiches promo pour "Tattle Tales" avec la légende suivante :

"Ma mère pense toujours que je suis un gagnant."

Les faibles ventes de l'album de 6ix9ine ont même obligé DJ Akademiks, pourtant un proche du rappeur, à reconnaître que c'est un "flop".

Pendant ce temps, Big Sean son troisième numéro un au Billboard puisque "Detroit 2" se classe sur la plus haute marche du podium avec 103 000 exemplaires vendus et obtient son troisième numéro un puisqu'il "I Decided" en 2017 et "Dark Sky Paradise" en 2015 avait aussi obtenu le même résultat.