Doja Cat refuse le clash avec Nas !

Doja Cat avoue même être complètement fan de Nas !

Voilà au moins un clash qui n'aura pas lieu ! Alors que ces dernières années, en France et aux USA, le nombre d'embrouilles, de beefs, et de clashs, sur les réseaux ou dans la musique, a considérablement augmenté, en voilà un auquel on n'assistera jamais. Ce clash aurait pu opposer Doja Cat, le phénomène RnB de 24 ans et Nas, véritable taulier du hip hop, grand fournisseur de classiques depuis "1994" et son album "Illmatic". Il avait notamment lancé dans une line sur "Ultra Black" que Doja Cat n'étais "pas assez noire" pour lui.

Une line sur laquelle il est revenu en affirmant qu'il avait juste écrit ça pour la rime et le côté "référence musicale actuelle". La chanteuse avait réagi en disant qu'elle s'en moquait dans un premier temps. Elle est revenue sur la "polémique" lors d'une interview avec Fat Joe : "Je suis très heureuse qu'il ait ressorti de la musique car je l'adore. J'ai grandi en écoutant Nas, donc quand j'ai entendu ça je me suis dit 'merde...', mais aussi 'Merde, j'adore Nas ! Merci Dieu, il m'a remarquée.' J'adore Nas, donc je m'en fous. Il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous. Si je t'aime, je t'aime. Donc je ne fais vraiment pas attention à tout ça".

Elle termine sur le sujet en affirmant : "J'ai plaisanté au sujet de cette musique, mais après vous ne me verrez jamais en beef avec Nas. Peut-être que lui voudra être en clash avec moi, mais vous ne me verrez jamais y répondre". Très fair play de la part de Doja Cat, qui fait preuve d'une belle maturité !