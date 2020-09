Booba et Maes se moquent des chiffres de vente de Kaaris !

Booba et Maes n'en ont visiblement pas fini avec Kaaris, qui vient de sortir son album à la rentrée.

Le vendredi, c'est le jour des sorties. Mais c'est aussi le jour où on a les chiffres de vente en première semaine pour les albums sortis le vendredi précédent. Cette semaine, on a eu les chiffres de Kaaris avec son album "2.7.0", sorti le 4 septembre dernier. K2A en a écoulé 17 220 exemplaires en sept jours, une belle performance en soi. Mais une performance qui n'a pas l'air d'avoir mis tout le monde d'accord et surtout pas Maes et Booba, devenus les deux principaux rivaux de Kaaris sur les réseaux.

Les deux rappeurs se sont alliés pour troller Kaaris sur Internet, via des montages notamment, mais aussi via une reprise du morceau "Goulag", succès du Dozo, que Booba a renommé "Coulage". Il faut dire que les chiffres de vente de Kaaris sont assez loin de ceux de Maes, devenu en quelques temps un vrai poids lourd du rap game. "Les Derniers Salopards", sorti en janvier, avait atteint les 38 500 copies en une semaine. Du coup, Booba et Maes ont uni leurs forces pour "attaquer" Kaaris, avec des grandes phrases du style "N'est pas Maes qui veut", des montages où Kaaris se retrouve avec la coupe de Maes.

Maes va même encore plus loin, en contactant EDF pour leur dire qu'il y a un problème chez l'électricien Dozo, faisant référence à la célèbre phase sur les travaux. Nul doute que cette "guerre" va encore durer longtemps, car ils n'ont pas l'air du tout de s'en lasser ! Et vous?