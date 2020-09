6ix9ine : ses mauvais chiffres réjouissent Blueface et Lil Durk

6ix9ine périra par les chiffres...

Les chiffres de vente de l'album de 6ix9ine ne sont pas encore sortis que Blueface et Lil Durk se moquent déjà. Il faut dire que les projections sont très mauvaises...

Il fallait s'y attendre. A force de se moquer de tout le monde et de ne parler que de chiffres, 6ix9ine est piégé par la plus que probable mauvaise première semaine d'exploitation de "Tattle Tales" et ceux dont il s'est si souvent moqué, Blueface et Lil Druk en tête savourent leur revanche... Ils ont trollé Tekashi toute la semaine au fur et à mesure que les prévisions ne cessaient de baisser.

Akademiks a cité un commentaire de Blueface dans lequel celui-ci souligne que 6ix9ine avait l'habitude de se moquer des rappeurs à 45k ce qui est en passe de lui arrive. Alors, il se délecte : "Mec, ils ont humilié cette homme".

Lil Durk a renchéri en commentant : "Je l'ai fait".

Blueface, lui, a décidé de ne pas en rester là. Mis en cause lors des interviews que le rappeur aux cheveux colorés a donné cette semaine, il a répondu. Alors que 6ix9ine a expliqué qu'il était "son fils", le rappeur de Los Angeles contre-attaqué :

"M*rde, est-ce que quelqu'un de son équipe peut l'embrasser sur le front pour moi et lui dire que ça va aller ? Balance quelques singles chauds et ils oublieront tout ça. En fait, non, ne t'explique pas, ça sera pire. Ne dis rien..."

Et ce n'est que le début... On peut penser que lorsque les chiffres de "Tattle Tales" seront officiels, ce sera pire car tout le monde voudra sans doute participer à la la curée...