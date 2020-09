Booba clashe une nouvelle fois Damso

Lui aussi attend "QALF"

Il n'y a pas que les fans de Damso qui en ont marre d'attendre "QALF", un opus qui ne semble ne jamais vouloir arriver. Ses ennemis aussi. Booba l'a ainsi défié dans une tirade sur Instagram, lui demandant de sortir le projet au plus vite...

Toujours dans la délicatesse, le Duc n'est pas allé par quatre chemins. Dans une story sur Instagram celui qui a aidé à lancer le rappeur belge demande à Damso d'arrêter de se prendre pour PNL (avec son énorme teasing et son silence) et de sortir "QALF" au plus vite.

"Bon, tu vas la sortir ta merde ou quoi ? Arrête de croire t'es PNL, t'es sonne-per, envoies seulement."

On ne l'aurait peut-être pas dit comme ça mais il faut avouer que ça a le mérite d'être direct...

Est-ce que cela va suffire à décider Damso, on en doute, mais finalement, avec ses mots, Booba résume l'impatience de beaucoup de fans de rap français qui attendent "QALF" comme étant LE projet de l'année 2020. Pour s'en persuader, il suffit de rappeler que l'opus a déjà été précommandé 10 000 fois rien que sur le site dédié, qalf.com et que certains pensent qu'il peut devenir disque d'or durant sa première semaine d'exploitation, ce qui serait un exploit. Si le Duc attend certainement ce disque pour le critiquer, les autres pensent surtout à se mettre de la bonne musique dans les oreilles. Oui, mais quand ? La question reste ouverte... même si cela devrait peut-être au mois de septembre comme l'a laissé entendre le rappeur belge sur les réseaux sociaux.