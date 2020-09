Tory Lanez a tiré sur Megan Thee Stallion parce qu'il "était trop saoul"

Le rappeur canadien s'est expliqué.

Tory Lanez n'était encore revenu sur les accusations de Megan Thee Stallion. Dans un live Instagram, la rappeuse de Houston avait expliqué que c'était bien l'artiste canadien qui lui avait tiré dessus la blessant aux deux pieds. Alors que le rap game américain a pris fait et cause pour la jeune femme, faisant de Lanez un paria, le Canadien s'est excusé auprès de Megan Thee Stallion blâmant son taux d'alcool comme étant le responsable de ses actes...

Si Tory Lanez est resté publiquement silencieux, il s'est rapidement excusé auprès de Megan Thee Stallion. En effet, quelques heures après la fusillade du 12 juillet, il a envoyé des SMS à la rappeuse pour présenter ses excuses alors qu'elle était encore allongée sur un lit d'hôpital. Dans ces messages qu'a pu récupérer TMZ, le Canadien explique qu'il était simplement trop saoul...

"Je sais que tu ne me reparleras probablement plus jamais, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé de ce qu'il s'est passé, du fond du coeur. J'étais juste trop bourré... Mais cela n'aurait jamais dû arriver et je ne rien y changer. Je me sens horrible parce que je suis vraiment trop ivre."

On n'est pas certain que cela ait vraiment réconforté Megan Thee Stallion qui a tout fait pour garder ce secret mais qui a craqué sous la pression des réseaux sociaux mais qui a surtout voulu rétablir la vérité quand elle a lu trop de rumeurs courant sur son compte. Depuis, son garde du corps a expliqué que cela n'arriverait plus jamais tandis que Tory Lanez qui a fait le buzz durant le confinement avec sa Quarantine Radio a vu sa carrière s'écrouler. Les ravages de l'alcool...