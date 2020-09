Roméo Elvis réagit aux accusations d'agression sexuelle !

Le rappeur belge, Roméo Elvis, accusé d'agression sexuelle hier sur les réseaux sociaux vient de réagir en postant un long message sur Instagram dans lequel il reconnaît son geste inapproprié et présente à nouveau ses excuses.

Hier, une jeune femme a accusé Roméo Elvis de s'être mal conduit à son égard et de l'avoir agressé sexuellement. Elle y avait aussi ajouté de captures d'écran de messages privés que le rappeur lui avait envoyé pour présenter ses excuses. Aujourd'hui, l'artiste belge prend la parole et répond aux accusations lancées contre lui.

"Les réseaux s'enflamment, et oui, j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une et m'arrêtant dans les instants qui ont suivis dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Je suis le moins bien placé, mais je le pense, ce qui est souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre."