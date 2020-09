Megan Thee Stallion : son garde du corps menace

La rappeuse sera mieux protégée désormais.

Cet été, Megan Thee Stallion s'est faite tirer dessus par Tory Lanez et a été blessée aux deux pieds. Depuis, il semble que la rappeuse de Houston ait revu sa sécurité et son nouveau garde du corps est intervenu sur Instagram pour expliquer que ça n'arrivera plus...

Le garde du corps de Megan Thee Stallion veut que les gens comprennent qu'il la protégera si jamais elle doit faire face à un nouveau danger. Il a lancé son avertissement en live sur Instagram.

"Devinez quoi Motherfuckas ! Je suis ici aussi, donc si vous voulez faire des dingueries, soyez sûrs que je ferai des dingueries aussi."

Megan Thee Stallion a réagi à cette avertissement dans les commentaires en expliquant : "Justin est un psychopathe. Il m'a dit : tu n'irais plus jamais nulle part toute seule."

Il est vrai que le dénommé Justin, torse nu derrière la rappeuse à le physique de ses arguments...

A la suite des révélations de la rappeuse quant à la soirée qui lui a valu une blessure dans les deux pieds, elle n'a pas été considérée comme une balance. Au contraire, elle a reçu le soutien du game US et ses homologues du Texas ont même été jusqu'à menacer Tory Lanez qui, lui, est devenu persona non grata.