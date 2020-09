Booba insulte Roméo Elvis et Gims

Le Duc est très chaud.

Booba n'a pas vraiment besoin qu'on lui donne des opportunités pour s'en prendre au rap français. Alors quand, coup sur coup, il dégaine contre Roméo Elvis et Gims, on se dit qu'il profite juste de la situation pour faire ce qu'il fait de mieux actuellement, troller...

L'histoire qui secoue le game hexagonal depuis hier, c'est évidemment les accusations d'agression sexuelle qui portent sur Roméo Elvis. Il n'en fallait pas plus pour que le rappeur du 92i investisse les réseaux sociaux, non pas pour donner son avis sur un sujet grave mais bien pour se moquer purement et simplement de l'artiste belge avec un commentaire pas forcément de bon goût dans un commentaire qu'il a laissé sur le compte Instagram du frère d'Angèle...

Le com de booba sous la publi de Roméo Elvis ???? pic.twitter.com/KNewPIJamO — redonpaul ⚔️ (@redonpauul) September 8, 2020

Comme il était bien chaud, il a aussi copieusement insulté Gims qui vient d'annoncer que ses vidéos de coaching musical étaient prêtes.

Il va sans dire que Booba n'a pas trop l'air intéressé par la proposition de Maître Gims...