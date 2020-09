Lil Durk repousse la sortie de projet à cause de 6ix9ine

Les deux rappeurs continuent de se tailler...

Lil Durk a toujours l’intention de sortir un album intitulé "The Voice" bien qu’il ne l’ait pas balancé le 4 septembre pour rivaliser avec le disque "TattleTales" de 6ix9ine. Après avoir lâché un single intitulé "The Voice", le rappeur de Chicago prévoit une date de sortie en octobre pour un projet portant le même nom le dimanche 7 septembre : "L'album "The Voice" a déjà gagné et il n'est même pas encore sorti 10 /? / 20", a-t-il écrit via Instagram.

Tout en échangeant des piques avec 6ix9ine en août, Durk a déclaré qu'il sortirait un projet le 4 septembre - la même date de sortie que le deuxième album de 6ix9ine. Les fans ont largement supposé que la sortie serait un projet complet ou au moins un EP, mais cela n'a finalement été qu'un single. Après avoir découvert que Durk ne faisait qu'une chanson, 6ix9ine s'est moqué de son rival sur Instagram. L'insulte controversée du rappeur mentionnait le défunt cousin de Durk, OTF Nunu, alias Nuski, auquel 6ix9ine avait déjà fait référence auparavant : "RAPPELEZ-VOUS QUE CE DIEU A DIT QU'IL VEUT TOUTE LA FUMÉE", a écrit 6ix9ine sur Instagram. "LAISSEZ LA FUMÉE DANS NUDKI #NUSKI PACK."

À la fin du mois d'août, Durk a affirmé qu'un membre de l'équipe de 6ix9ine lui avait offert 3 millions de dollars pour continuer le clash pour la promotion, ce qu'il a refusé de faire : "Ce label de s****** m'appelle. Quelqu'un de son camp, je ne vais pas dire son nom. Quelqu'un de son camp a appelé quelqu'un de mon camp pour me dire qu'il me donnerait 3 millions de dollars pour continuer le beef." Le nouvel album de Durk serait son deuxième projet de 2020.