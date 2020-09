Roméo Elvis lui aussi accusé d'agression sexuelle

Après Moha La Squale, Roméo Elvis est lui aussi visé.

Il semble que les langues se délient après les accusations portées contre Moha La Squale pour agression sexuelle et qu'après le #balancetonporc, on soit passé au #balancetonrappeur. En effet, on peut lire sur les réseaux sociaux des accusations du même type à l'encontre de Roméo Elvis, accompagné de message de repentir de l'artiste.

Le paradoxe, c'est que la copine du rappeur belge avait partagé les témoignages à charge contre Moha La Squale. Or, si on en croit ce que l'on peut lire sur Twitter, il semble que Roméo Elvis ait lui aussi franchi la ligne rouge. Il y a même des captures d'écran dans lequel le frère d'Angèle s'excuse de son attitude inappropriée.

On ne parle pas assez du fait que Roméo Elvis est un aggresseur sexuel pic.twitter.com/QGVr9z8SEW — BRYN (@MusicBryn) September 8, 2020 Ce sont ces images qui sont partagées et commentées en ce moment même sur les réseaux. D'un côté, on lit un message : "Roméo Elvis m'a agressé sexuellement", de l'autre, on peut y lire les excuses du rappeur. "Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'est passé. J'ai décidé de tout dire à Léna et de te laisser le choix d'en parler en public. Je comprends que ce qui se passe en ce moment te pousse à le faire. J'aurai été vers toi et je me suis excusé mais ça ne suffit probablement pas, j'en suis conscient."

Dans un autre message, le rappeur continue sa contrition :

"Je veux encore une fois m'excuser pour ce qui s'est passé, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment aucune explication, excuse, j'étais vraiment une merde sur le coup. Et j'ai pris plusieurs semaines à essayer d'oublier ce geste stupide. Je veux juste encore m'excuser pour ça."