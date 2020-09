Rick Ross pense aux fumeurs qui portent le masque

Le Bawz va lancer un masque spécial pour fumeurs.

Porter un masque toute la journée est une vraie contrainte mais c'est aujourd'hui une obligation tant le coronavirus continue son travail de sape. Ça l'est d'autant plus quand on est fumeur, de tabac ou de weed. Rick Ross, gros consommateur de joints devant l'éternel a subi ce problème de plein fouet. Rassurez-vous, il a trouvé une solution.

Rick Ross est un businessman touche-à-tout. Il fait de la musique, mais il a aussi investi dans des chaînes de restaurants ou dans le champagne. Mais cette fois, il va plus loin. Confronté au problème du port du masque et de sa consommation de weed, il a trouvé LE système pour pouvoir faire les deux en même temps, se protéger du virus et continuer à enchaîner les blunts : le masque à scratchs ! Jugez plutôt.