6ix9ine : King Von et Famoux Dex s'embrouillent à cause de lui

Le passage de Tekashi à Chicago continue à faire des ravages.

6ix9ine est tellement fort quand il s'agit de clashs que même quand il ne dit rien, il se retrouve au centre de l'attention. Deux rappeurs de Chicago, Famous Dex et King Von sont en effet en train de s'embouiller à cause de lui. Famous Dex reproche à King Von d'avoir laisser le rappeur aux cheveux colorés se pavaner dans la ville et sortir du quartier "O Block" sans problème...

Bon, il faut quand même préciser que les deux Chicagoans ne peuvent déjà pas se voir et que la présence de 6ix9ine dans les rues de Chicago a remis le feu aux poudres. Dimanche, Dex s'est fendu d'un live sur Instagram dans lequel il reproche à King Von de n'avoir rien fait alors que Tekashi se trouvait dans le "O Block" et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas été de main morte, le traitant de "s*lope" et lui demandant de lui "s*cer la b*te".