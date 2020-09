Moha La Squale annonce son album malgré les accusations

"L'Appache" sortira le 18 septembre.

On n'est pas certain que cela soit vraiment le bon moment, mais Moha La Squale a annoncé son deuxième album, "L'Appache" pour le 18 septembre alors qu'il est actuellement en pleine tourmente : il est notamment accusé de viols et de séquestration par plusieurs jeunes femmes.

Ce week-end, de très grosses accusations ont été portées contre le rappeur de la Banane concernant des agressions sexuelles, une emprise psychologique, des menaces ou encore des violences conjugales. Plusieurs victimes ont pris la parole contre l'artiste, suite à un premier témoignage sur Twitter d'une jeune femme qui expliquait avoir dû subir une agression sexuelle du rappeur alors qu'elle n'était qu'au collège. Ce n'est pas la meilleure promotion que l'on peut espérer avoir quand on annonce un projet. Et pourtant, c'est précisément ce moment que Moha La Squale a choisi pour dire que son deuxième album, "L'Appache" sortirait le 18 septembre prochain plus de deux ans après "Bendero".

Comme si de rien était, Moha La Squale continue donc son parcours artistique. Pourtant, les reproches qui lui sont faits sont assez lourds. Evidemment, il bénéficie de la présomption d'innocence mais on se pose quand même la question du timing : était-ce vraiment le moment de faire une telle annonce ? Surtout que cet album est très attendu et cette mauvaise publicité ne peut que lui nuire. Peut-être aurait-il mieux valu que Moha La Squale se fasse un peu plus discret pour le moment...