Moha La Squale accusé par des jeunes femmes !

Des témoignages mettent en cause Moha La Squale sur les réseaux sociaux.

Ces dernières semaines, des témoignages ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux dénonçant certains rappeurs français comme étant des potentiels agresseurs sexuels. Aujourd'hui c'est au tour de Moha La Squale d'être accusé via des témoignages sur Twitter.

C'est apparemment une story relayée par Léna Simonne, la copine du rappeur star belge Roméo Elvis, qui a mis le feu aux poudres. La mannequin a reposté une story (toujours disponible à l'heure où nous écrivons) d'une de ses amies, une certaine "romf_" sur Instagram, dans laquelle elle écrit "vos rappeurs violents qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go et qui font après oooh ma lunaaa, on adore que ce genre de pourriture soit streamé à fond. Perso j'ai rien eu de grave, mais ça aurait pu".

???? Le rappeur Moha La Squale est accusé par plusieurs filles de viols, violences et séquestrations...

Lena Simonne la copine de Roméo Elvis a partagé ces accusations envers Moha La Squale dans sa story ! pic.twitter.com/gEXa2JzmiX — Rapmedia (@Rapmediadivers) September 5, 2020

A la suite du témoignage de la jeune femme, de nombreuses supposées "ex" de Moha auraient visiblement pris contact avec "romf_" en lui faisant part de leur propre histoire avec le rappeur du dix-huitième. Après avoir publié tous ces témoignages, elle s'est elle-même exprimée sur les mésaventures qu'elle aurait eues avec l'artiste. Elle affirme que tout va bien pour elle et que l'histoire date mais qualifie La Squale de "très irrespectueux".

???? La fille à l'origine des accusations s'exprime sur Moha La Squale ! pic.twitter.com/jcd8TLFah0 — Rapmedia (@Rapmediadivers) September 6, 2020

D'autres femmes ont commencé à prendre la parole notamment sur Twitter, où plusieurs débats enflammés sur le sujet ont lieu en ce moment. On tient à préciser qu'il est important de respecter la présomption d'innocence, notamment lorsqu'aucune enquête pour ce genre de faits n'a jamais été ouverte à l'encontre du rappeur à notre connaissance.