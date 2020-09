PNL : Ademo violemment arrêté par la police ! (Video)

Le rappeur de PNL a été arrêté cet après-midi à Paris !

Ademo est devenu tendance sur Twitter mais malheureusement, pas parce qu'il vient de sortir un nouveau morceau. Au contraire, les nouvelles ne sont pas bonnes : le rappeur du groupe PNL a été arrêté par la police. Difficile de dire ce qui s'est vraiment passé mais l'enchaînement de plusieurs vidéos montre un peu la chronologie des événements.

Dans une première vidéo que l'on trouve sur Twitter, Ademo se trouve devant un café parisien entouré par trois policiers. Le rappeur est très nerveux. Il s'agite et gesticule alors qu'il parle avec les forces de l'ordre qui le secouent. On sent que la tension monte. La scène est tellement surréaliste que la personne qui poste le tweet se demande même si c'est vraiment ce qu'il voit et il a clairement du mal à y croire.

Les inspecteurs QLF, c'est Ademo qui se fait arrêter en ce moment à paris ou pas? J'arrive pas à savoir

Finalement, il semble que la situation dégénère et Ademo termine couché sur le sol avec trois policiers au-dessus de lui qui tentent de le maîtriser. L'auteur de la vidéo demande aux autorités d'y aller plus calmement et de ne pas lui faire subir ça devant son enfant, mais la scène reste quand même assez musclée.

Jsp si c'est Ademo mais 3 contre 1 ils galèrent un peu beaucoup quand même ????????‍♂️

Difficile de dire ce qu'il s'est réellement passé mais le rappeur est finalement menotté et même s'il parlemente toujours avec les gardiens de la paix, il finira quand même par rentrer dans le véhicule.