50 Cent et T.I. s'accrochent à cause de Verzuz !

50 Cent n'a toujours pas l'air chaud pour affronter T.I. lors d'un battle Verzuz, mais il ne se gêne pas pour le troller sur le Net...

Ces deux dernières années, lorsqu'on parle de clashs sur les réseaux dans le Rap US, deux noms viennent en tête : Tekashi 6ix9ine, et 50 Cent. Les deux étaient d'ailleurs assez proches, mais Fifty pratique cet art du troll depuis bien plus longtemps que son élève aux cheveux colorés. The Game, Rick Ross, ou encore French Montana récemment en savent quelque chose : Fifty ne lâche jamais. Dernièrement, c'est un autre ancien qui en a fait les frais, en la personne de T.I. Ce dernier a osé affirmer qu'il avait plus de classiques que lui dans sa discographie. Une phrase que le boss de G-Unit ne pouvait pas laisser passer.

Depuis, ils se sont insultés sur Instagram, et T.I. a même invité le New-Yorkais à l'affronter dans un battle Verzuz, un format bien particulier dans lequel les deux rappeurs sont côte-à-côte et réinterprétent leurs morceaux. 50 Cent n'a visiblement pas donné suite à l'invitation, préférant continuer à troller son adversaire sur Instagram, via un montage, avec sa légende : "Ma carrière a définitivement marqué la musique. Deviens riche, ou meurs très vite, nan frérot, où est ma statue au musée de la Trap? J'ai eu plus d'impact là-dessus que vous tous". Clairement, pour lui les deux carrières ne peuvent pas être comparées.

Il en a rajouté en comparant les ventes et les places au Billboard de leurs premiers albums respectifs. "Get Rich or Die Tryin" pour Fifty, et "I'm Serious" pour T.I. Effectivement, les deux disques n'ont pas eu le même impact dans les charts... Ce à quoi T.I. a répondu, dans les commentaires : "Je reste bieeeen meilleur que toi mec". Affaire à suivre...