6ix9ine clashe Blueface, Lil TJay, Smokepurpp et Quando Rondo !

6ix9ine s'attaque à ses détracteurs sur leurs chiffres de ventes, et ça fait mal...

6ix9ine a toujours été assez remuant, mais il semble être encore plus en forme depuis la sortie de son nouvel album, "TattleTales", le vendredi 4 septembre. Un projet haut en couleurs, comme d'habitude, avec de gros noms en feat comme Akon (deux fois) et Nicki Minaj. En même temps qu'il fait la promo de son disque, il en profite pour envoyer de grosses piques bien sales à ses rivaux. Très nombreux et très remontés contre celui qui est désormais "la balance" du rap game, ils n'ont visiblement pas la force nécessaire pour faire taire 6ix9ine, qui n'hésite pas à les ridiculiser sur les réseaux sociaux.

Sous un post Instagram du célèbre DJ Akademiks, qui informait ses followers du fait que "Blueface ne veut pas écouter de 6ix9ine", l'Arc-en-ciel le plus célèbre du monde s'est contenté de poster les chiffres de ventes de ses rivaux les plus assumés : "Blueface 12k, Lil Tjay 17k, Smokepurpp 5k, Quando Rondo 3k. Ils ne peuvent pas être moi". Il est en effet probable que les chiffres de 6ix9ine soient bien au-dessus des 17 000 copies péniblement vendues par Lil Tjay.

On ne sait pas quand la tornade va s'arrêter, mais il faut avouer que Tekashi met une sacrée pagaille dans le rap game US. Au-delà des 4 artistes cités, il est également en clash avec Lil Durk, Young Thug, Meek Mill, Snoop Dogg et bien d'autres encore. La situation pourrait donc rapidement s'envenimer pour le jeune rappeur, constamment sous protection, même si ça n'empêche pas 6ix9ine d'aller faire le clown dans toutes les villes des USA !