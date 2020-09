Booba insulte Kaaris à cause de son titre "Réussite" !

Kaaris a expliqué leurs relations dans "Réussite", sur "2.7.0". Ça n'a pas du tout plu à Booba... mais Rohff a apprécié les révélations !

Vendredi 4 septembre sortait le nouvel album de Kaaris intitulé "2.7.0". Un projet dans lequel K2A nous offre une sorte de retour aux sources avec une musique plus agressive semblable à celle qui l'avait fait connaître avec son album classique "Or Noir", sorti en 2013. On retrouve donc une cohérence dans l'oeuvre du rappeur de Sevran, qui en a profité pour se tester sur des instrus de type "UK Drill" qui sont devenues incontournables en 2020. Mais un des morceaux du projet, "Réussite", a particulièrement attiré l'attention de Booba, qui n'a pas tardé à réagir de manière assez virulente.

Sur cette chanson, Kaaris revient sur son parcours depuis sa naissance en Côte d'Ivoire en 1980, jusqu'à son éclosion en passant évidemment par son clash avec Booba. S'il ne nomme pas le Duc clairement, les lyrics laissent très peu de place au doute : "Un jour mon bigo sonne, à l'autre bout ça kouma, on a besoin de ta force pour Autopsie 4". Puis, plus tard dans le morceau : "Pour un frère il s'fait passer, c'est un loup dans la bergerie, on va au sport ensemble, on va prier ensemble, Cheval de Troie, la jalousie brûle comme l'encens. Il s'organise pour que je clashe des mecs que j'connais pas", faisant ainsi référence à la période mouvementée où Booba commençait les clashs avec Rohff et La Fouine.

Une période pendant laquelle Booba avait pris Kaaris sous son aile, mais apparemment pas sans contrepartie : il lui aurait demandé de venir lui prêter main forte dans ses clashs. Kaaris aurait refusé, on connaît la suite de l'histoire : Instagram, clashs, Orly, octogone, etc... B2O, toujours très attentif à ce qui se passe dans le rap français, surtout quand ça le concerne, n'a pas pu s'empêcher de réagir à l'écoute du morceau. Sur Instagram, il déclare : "T'es un des plus grands et enfant d'p*tain que je connaisse fiston c'est vraiment incroyable. Encore un peu et c'est toi qui a mis la lumière sur moi fils de p*tain d'tes morts".

Une réaction assez énervée donc de la part du Duc, décrit par Kaaris comme un faux frère et un manipulateur. Mais un autre acteur de cette grande période de clash, Rohff, est visiblement lui aussi tombé sur le morceau. En témoigne une story Insta sur laquelle le Padre envoie de la force à Kaaris. On espère évidemment qu'un featuring verra le jour entre les deux légendes du 94 et du 93 !