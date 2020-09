Kanye West est l’artiste le mieux payé en 2020 selon Forbes

Kanye West occupe la première place du classement Forbes des musiciens les mieux rémunérés.

Forbes a publié sa liste d’artistes musicaux les mieux payés de l’année. Le résultat est tombé : Kanye West est le musicien qui a remporté le pactole en 2020 ! Il se classe en tête du classement avec 170 millions de dollars.

Mais qui peut le stopper ? Même s'il a passé une année compliquée, Kanye West est indétrônable et a encore battu tous les records et même sa campagne présidentielle difficile ne semble pas ralentir son business. Le magazine Forbes a récemment publié sa liste des célébrités et artistes les mieux payées de 2020. Et Kanye West occupe la première place du classement. Il s’est mis 170 millions de dollars dans la poche. Le double de celui qui arrive en deuxième position : Elton John. Ce dernier a gagné 81 millions de dollars.

Le fait qu’il soit en tête de liste est peu étonnant, le mari de Kim Kardashian s'est implanté dans la monde de la mode. Il a un accord avec Adidas qui assure la plupart de ses revenus. Selon Forbes, West reçoit une redevance annuelle de la marque, qui fabrique ses chaussures Yeezy. Cette dernière a généré un chiffre d'affaires estimé à 1,3 milliard de dollars en 2019. Une dinguerie.

Celui qui se présente aux présidentielles américaines ne s’arrête pas là. Non seulement il est le musicien le mieux payé, mais il est aussi la célébrité masculine qui a le plus gagné d'argent. Ce qui fait de Kanye le seul artiste à figurer dans le top 10 de la liste finale.

On sait que West ne portait pas beaucoup Forbes dans son coeur, mais ça semble avoir changé ! Aujourd’hui, il semble satisfait de ce résultat. Il a tweeté : "C'est un bon début".

This a good start ⛷ pic.twitter.com/bmCHzNrKEM — ye (@kanyewest) September 3, 2020

Les 100 plus grandes célébrités ont rapporté un total de 6,1 milliards de dollars de revenus au total. Soit 200 millions de moins que l'an dernier, coronavirus oblige...