6ix9ine se moque encore de Lil Durk

Quand 6ix9ine faisait le show à Chicago, Lil Reese et Lil Durk étaient ses adversaires les plus virulents. Ce dernier avait annoncé qu'il sortirait un album en face de celui du rappeur aux cheveux colorés. Au final, il a juste lancé un titre, "The Voice" donnant ainsi le bâton pour se faire battre. Un bâton dont s'est immédiatement emparé Tekashi pour se moquer de lui er relancer leur clash.

Alors qu'on pensait que Lil Durk allait s'opposer à 6ix9ine dans le classement Billboard, sa promesse a fait pschitt quand on s'est aperçu que le Chicagoan n'allait lancer qu'un son et pas un projet. Evidemment, il n'en fallait pas plus au rappeur new-yorkais pour lui remettre une couche.

"Rappelez-vous que ce Goofy voulait un combat" a écrit 6ix9ine sur Instagram.

La dernière partie de la phrase fait référence au cousin de Lil Durk, tué par balles en 2014, Nuski. "Let the smoke to Nudski" vient d'une expression américaine qui fait référence à la fumée qui s'échappe des armes à feu quand on tire. 6ix9ine avait déjà joué cette carte lors de son séjour à Chicago dans le but d'énerver encore plus Lil Durk.

"The Voice" n'est pas non plus un diss track contrairement à ce que prépare Lil Reese. En gros, sans donner raison à 6ix9ine, Lil Durk s'est soit dégonflé, soit s'est finalement dit que tout ce bruit autour de leur beef ne valait pas vraiment le coup. On vous laisse vous faire votre propre impression...