Travis Scott et McDonald's officialisent leur partenariat

Sur Instagram, l’entreprise américaine a aussi voulu marquer le coup. Elle a publié une photo très originale de Travis derrière un sac McDo.

Qu’avons-nous au Menu ?

Selon les rumeurs, on aura le droit au "The Travis Scott Meal". Il serait composé d’un burger avec un 2 tranches de fromages, 1 steak, 3 tranches de bacon et 2 tranches de cornichons. Vous ajoutez à ce beau mélange de la salade, de la moutarde et du ketchup. Et le tour est joué ! Evidemment y aura les fameuses frites, de la sauce barbecue et une boisson moyenne.

La marque a vraiment cette volonté de booster sa "clientèle jeune et multiculturelle". Elle a choisi la bonne personne avec Travis Scott. Cette année, il s’est imposé partout : dans le gaming, les vêtements, la musique, ainsi que le cinéma.

Un bon coup de com' !