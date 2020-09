50 Cent : "Je veux oublier G-Unit"

50 Cent ne veut plus entendre parler de son ancien groupe G-Unit.

50 Cent ne veut plus qu’on l’associe au G-Unit. Lors d'une interview avec le DJ du crew, il a même été plus loin : il veut oublier la période G-Unit, d'autant qu'il n'est plus en bons termes avec aucun des membres depuis longtemps...

Lors d’une interview donnée cette semaine à DJ Whoo Kid pour son émission sur YouTube "WHOOARMY" 50 Cent a fait des révélations sur son ancien groupe. Quand on lui a demandé s’il comptait faire un film sur le G-Unit, sa réponse a été catégorique : "Je ne veux pas faire ça (…) Je veux oublier le G-Unit". Tout est dit.

Et pourtant, au début des années 2000, le G-Unit dominait le rap game US. Après une série de mixtapes, les membres du groupe — 50 Cent, Young Buck, Lloyd Banks et Tony Yayo, alors incarcéré — ont lancé leur premier album commun "Beg For Mercy" en 2003. Ce dernier à cartonné et s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde et chacun des projets solos des rappeurs du G étaient un énorme succès.

Mais au fil des années, la tension au sein du groupe s’est considérablement intensifiée, ce qui a conduit à leur rupture totale. Et leurs rapports ne se sont pas améliorés, loin de là. Aujourd’hui, Fifty et Young Buck semblent n’avoir que du mépris l’un pour l’autre et passent leur temps à se clasher.

En 2014, Tony Yayo a déclaré que le groupe était officiellement dissous et avoué que lui et 50 Cent n’étaient plus amis. Pourtant, en juin de cette année-là, le G-Unit s’est brièvement réunie au 21ème Summer Jam annuel avec 50 Cent, Banks, Yayo, Buck et le plus récent membre Kidd Kidd. Le lendemain, ils ont lâché le son "Nah I’m Talkin’ Bout" qui s’est vendu à 200 000 exemplaires en une semaine.

Il y a quelques mois déjà, 50 Cent avait mis les pieds dans le plat en expliquant qu'il s'en voulait pour les carrières de Yayo et de Banks en pointant surtout leurs défauts.

Quel gâchis...



L’interview complète entre Whoo Kid et 50 Cent :