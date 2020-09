6ix9ine : "Il n'y a pas de différence entre Tupac et moi"

Et lorsque le journaliste lui a demandé s'il pensait que sa musique contribuait au monde, il a répondu : "bien sûr", avant de reprendre sa comparaison avec Pac.

"'Troublesome '96' est une de ses plus grandes chansons. Quelle est la différence entre ça et 'Billy' ? [...] Je dois faire ce qui, en 2020, est pertinent. Je dois nourrir le peuple. Il n'y a aucune différence entre moi et Tupac Shakur."

"'Troublesome '96' est une de ses plus grandes chansons. Quelle est la différence entre ça et 'Billy' ? [...] Je dois faire ce qui, en 2020, est pertinent. Je dois nourrir le peuple. Il n'y a aucune différence entre moi et Tupac Shakur."

Il a quand même réussi à admettre qu'il avait besoin d'attention et même qu'il y était accro expliquant qu'il avait grandi en "étant personne" et qu'il ne voulait pas raconter tout ce qu'il avait vécu dans ses titres mais plutôt créer quelque chose de stimulant.

"Les gens me détestent parce que je suis le plus simple. Je les assomme. Je suis un génie dans ce que je fais. Lorsque vous voulez écouter du R&B, vous allez chez Usher. Lorsque vous voulez écouter du hip-hop, vous allez chez Nas. Lorsque vous voulez écouter du rock, vous allez chez AC/DC. Lorsque vous écoutez 6ix9ine, vous ne voulez pas entendre : "Ma maman pleurait…" Je peux le faire mais ce n'est pas ce que veulent mes fans. C'est comme si vous alliez chez McDonald acheter du filet mignon..."

"Les gens me détestent parce que je suis le plus simple. Je les assomme. Je suis un génie dans ce que je fais. Lorsque vous voulez écouter du R&B, vous allez chez Usher. Lorsque vous voulez écouter du hip-hop, vous allez chez Nas. Lorsque vous voulez écouter du rock, vous allez chez AC/DC. Lorsque vous écoutez 6ix9ine, vous ne voulez pas entendre : "Ma maman pleurait…" Je peux le faire mais ce n'est pas ce que veulent mes fans. C'est comme si vous alliez chez McDonald acheter du filet mignon..."

6ix9ine se livre à coeur ouvert

Evidemment, on peut arguer que la grosse différence entre Tupac et 6ix9ine, c'est qu'il est toujours vivant malgré les inquiétudes liées à sa sécurité. Comme il le dit dans l'interview, il sait très bien qu'il est en danger dès lors que son équipe de sécurité n'est pas à ses côtés. Mais il a aussi avoué qu'il pensait à la mort.

"A ce stade, c'est un style de vie. Je m'inquiète, mais je n'ai pas peur. Les rues sont un mythe. Evidemment, en ce moment, si je quittais cette interview et que je prenais le train pour Bed-Stuy, je n'en reviendrais pas. Est-ce que vous revenez si vous faites un voyage sur une île pleine de cannibales ? Non, mais vous ne vous mettez pas dans des situations stupides..."

"A ce stade, c'est un style de vie. Je m'inquiète, mais je n'ai pas peur. Les rues sont un mythe. Evidemment, en ce moment, si je quittais cette interview et que je prenais le train pour Bed-Stuy, je n'en reviendrais pas. Est-ce que vous revenez si vous faites un voyage sur une île pleine de cannibales ? Non, mais vous ne vous mettez pas dans des situations stupides..."

Plus tard encore, il est revenu sur le moment où il avait décidé de balancer les membres de son gang, les Nine Trey Bloods.