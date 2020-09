Snoop Dogg a son propre "Gin & Juice" !

C'est l'heure de l'apéro avec Snoop Dogg !

La marque en constante expansion de Snoop Dogg se poursuit, cette fois avec un nouveau business. Le Doggfather fait de son légendaire "Gin & Juice" du passé un vrai business lucratif pour l'avenir avec le lancement d'INDOGGO Gin.

L’arrivée de la nouvelle marque de gin de Snoop intervient 26 ans après que la chanson à succès a fait du bruit et n'a plus quitté les oreilles des fans de hip-hop du monde entier. Le rappeur balance : "J'ai hâte que le monde entier goûte mon gin !" Snoop s'est confié au média People : "Quand j’ai écrit "Gin & Juice" en 1994, je parlais de bons sentiments et d’expériences réelles, il est tout naturellement devenu un hymne mondial. Lors de la création d'INDOGGO, je voulais redonner vie à ces fameux sentiments avec un gin juteux accessible."

Le nouveau gin a été créé aux côtés de Keenan Towns, le co-fondateur de Trusted Spirits, avec la vision d'INDOGGO incarnant un "style californien décontracté", qui peut facilement être attribué à l'icône hip-hop. Chaque bouteille d'INDOGGO est distillée cinq fois et infusée de sept plantes et arômes de fraises et d'agrumes pour un goût sucré, fruité et sans gluten. La bouteille aux couleurs violettes et dorées attirera l'attention de tous ceux qui se promènent dans l'allée des alcools à la recherche d'une boisson originale. Le gin a mis deux ans à se développer et INDOGGO sera disponible dans les magasins californiens cet automne avant de prendre le contrôle du reste des États-Unis au tournant de la nouvelle année.