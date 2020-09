Akon : la construction de sa ville au Sénégal commencera en 2021

La construction de Akon City va bientôt débuter !

Akon prévoit de commencer la construction l'année prochaine de sa ville, Akon City. Le chanteur sénégalo-américain a fait l'annonce ce lundi et il est très optimiste sur le projet. En plus de créer sa propre monnaie, il espère pouvoir fournir des emplois aux Sénégalais. Par ailleurs, il espère que les personnes confrontées au racisme et les afro-américains trouveront en cette ville un nouveau chez eux : "Chez eux, le système les traite injustement et font des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils réussissent à vivre avec car ils savent que c'est sans issue. Donc, si vous venez d'Amérique, d'Europe ou d'ailleurs dans le monde et que vous sentez que vous voulez visiter l'Afrique, nous voulons que le Sénégal soit votre premier arrêt."

En début de semaine, Akon et des représentants du gouvernement ont visité le chantier de construction situé à Mbodiène, à environ 120 kilomètres de la capitale du pays, Dakar. Akon a déclaré que le projet avait acquis environ un tiers des 6 milliards de dollars dont il avait besoin, mais n'a pas révélé l'identité ses investisseurs.

La construction devrait commencer au début de 2021 et devrait durer plus de trois ans. Il prévoit la construction de routes, d'un campus de l'hôpital Hamptons, du centre commercial du même nom, d'un poste de police, d'une déchetterie, d'une école et d'une centrale électrique. La deuxième étape se terminera en 2029 et se concentrera sur l'intégration des entreprises pour fonctionner sur la crypto-monnaie "AKOIN". Akon City aura également des parcs, un stade, une station balnéaire, des universités, un pôle technologique, des studios d'enregistrement.