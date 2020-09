Freeze Corleone et la Fnac : c'est quoi le problème ?

Le site marchand ne veut plus vendre le CD du rappeur.

Alors que le prochain projet de Freeze Corleone doit sortir dans une dizaine de jours, le rappeur a eu la désagréable surprise de le voir retiré du site de la Fnac qui a donc arrêté les précommandes, un coup très dur pour l'opus "La Menace Fantôme".

Cela devait le grand retour de Freeze Corleone après deux ans d'absence dans les bacs et la sortie de son "Projet Blue Beam". Avec la "Menace fantôme", le rappeur des Lilas devait revenir au format long dès le 11 septembre 2020 et, pour la première fois de sa carrière, ce projet doit aussi sortir en physique. Alors que le marché des CD est plus qu'en chute libre, la Fnac lui a aussi tiré une balle dans le pied en l'enlevant de son site. L'opus ne reste disponible sous ce format que sur le site de l'artiste, lmfshop.fr.

Pour sa défendre, la Fnac a expliqué que l'éditeur avait annulé la sortie du projet, raison pour laquelle il a été retiré du site, déclaration qui a immédiatement été démenti par la rappeur et son entourage : le projet n'a ni été annulé, ni reporté.