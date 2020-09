La Fouine se moque totalement de l'attaque de Booba

Alors que Booba a voulu relancer son clash avec La Fouine, en le menaçant dans un premier temps de prouver qu'il était bien coupable d'agressions sexuelles avant de finalement dévoiler le casier du rappeur de Trappes sur Twitter, on se disait que Laouni ne pouvait rester sans rien dire. Sauf que sa réaction n'est pas du tout celle que l'on attendait.

Plutôt que de tempêter, menacer, crier ou s'énerver, La Fouine a pris totalement une autre direction : il a décidé de s'en foutre royalement. Il s'est filmé sur son compte Snapchat en train de danser sur un classique de Marvin Gaye, "Ain't No Moutain Hugh Enough". Autrement, il s'en bat royalement des attaques du DUC...

La fouine il s’en blc de booba c’est incroyable ???? pic.twitter.com/THKYv7lhQW — LE CRACK (@LECRACK5) August 30, 2020

Cette vidéo montre très clairement que La Fouine n'accorde plus aucune importance aux attaques de Booba et qu'il a décidé de laisser couler et de ne pas rentrer dans son jeu, évitant ainsi l'escalade verbale d'il y a quelques années quand les deux artistes s'envoyaient coups pour coups sur les réseaux sociaux avant d'en venir réellement aux mains à Miami où ils résidaient tous les deux à l'époque.

Cette fois, le rappeur du 78 a pris le parti de ne pas rentrer dans le délire et prend du recul par rapport à la situation dans lequel le Duc veut l'entraîner. B2O va-t-il rester sur ça ? On en doute. Il devrait certainement, fidèle à ses habitudes, reprendre le combat avec un autre sujet. Ceci dit, maintenant qu'il a publié le casier judiciaire de La Fouine, on se demande bien ce qu'il va pouvoir trouver...