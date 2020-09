Eminem : inquiété par les révélations de Mariah Carey ?

Eminem a peur du livre de Mariah Carey.

Selon les rumeurs, Eminem est stressé par la sortie des mémoires de Mariah Carey qui va s’appeler "The Meaning of Mariah Carey". Lui qui a toujours affirmé avoir eu une relation avec elle, craint les dires de la chanteuse. Cette dernière affirme qu’il n’a pas à s’inquiéter.

En juillet dernier, un article du US Weekly citait une source interne qui déclarait qu’Eminem était préoccupé par la publication des mémoires de Mariah Carey. Slim Shady a toujours clamé haut et fort qu’ils auraient flirté 6 mois durant l'année 2001. Propos que la chanteuse a toujours nié. Il a donc peur qu’elle finisse par balancer des dossiers sur lui peu avantageux. Mais qu’il se rassure, la chanteuse ne compte pas prononcer son nom dans son ouvrage.

Lorqu’un média demande à Mariah Carey si elle va parler de sa relation avec Eminem dans son projet, sa réponse est catégorique. Elle laisse lourdement entendre que le patron de Shady Records ne mérite même pas une mention de sa part. "Il y a des chansons que je peux chanter en réponse à cela, mais je ne le ferai pas", a-t-elle dit.

Celle qui a battu trois records du monde affirme qu’il lui a fallu des décennies pour avoir le courage d’écrire ses mémoires. Elle explique : "Ce livre est composé de mes souvenirs, de mes mésaventures, de mes luttes, de ma survie et de mes chansons. Je suis allée profondément dans mon enfance et ai donné à la petite fille effrayée à l’intérieur de moi une grande voix. J’ai laissé l’adolescente abandonnée et ambitieuse parler".

Tu peux souffler Em, tout va bien.

"The Meaning Of Mariah Carey" est prévu pour le 29 septembre.