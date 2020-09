Lloyd Banks répond au diss de Rick Ross

Rick Ross a attaqué Lloyd Banks il y a quelques jours dans le but de mettre aussi 50 Cent dans l'embarras. L'ancien rappeur du G-Unit a répondu au boss de Miami et ne veut clairement pas rentrer dans son jeu.

Lloyd Banks n'est manifestement pas intéressé par les clashs sur Internet même si, de nos jours, c'est une bonne façon de faire parler de soi et d'assurer une certaine promotion. Mais, clairement, cela n'intéresse pas Banks comme le prouve son message posté sur Twitter.

I’ll NEVER join the circus..so don’t expect it from me..peace & love. — Lloydbanks (@Lloydbanks) August 31, 2020

Le boss du Maybach Music Group avait clashé Lloyd Banks alors qu'il venait de remporter un procès contre 50 Cent pour l'utilisation du titre "In Da Club" pour son album de remix, "Renzel Remixes". En effet, la cour d'appel de New York a donné raison à Rick Ross arguant que Fifty n'était pas le réel propriétaire du titre mais que c'était son label de l'époque, Shady/Aftermath. Evidemment, le Bawz s'est réjoui de cette décision et l'a fait savoir sur Instagram où sans prévenir et emporté par son élan, il voulu aussi mettre Banks dans le bain en lui demandant s'il lui restait de l'argent...