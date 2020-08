Booba publie le casier judiciaire de La Fouine

Booba l'avait annoncé, il l'a fait. Il avait menacé La Fouine de faire des révélations sur son passé judiciaire. Et bien, le Duc a été beaucoup plus loin : il a publié le casier du rappeur de Trappes sur Twitter, évitant ainsi de se faire bannir une nouvelle fois d'Instagram...

Voici le tweet balancé par Booba :

Hassoul à vous de juger. ⚖️ pic.twitter.com/KJdlaFJ8m4 — Booba (@booba) August 30, 2020

Les documents sont bien au vrai nom de La Fouine et contiennent toutes les infractions pour lesquelles la rappeur de Trappes a eu des ennuis avec la justice. Et le Duc se fait un malin plaisir à souligner les parties qu'il juge importantes comme les agressions sexuelles reprochées à Laouni qui sont spécialement soulignées.

Il faut dire que cela fait des années que Booba travaille La Fouine au corps à ce propos. Et on se demande bien comment il a pu obtenir de tels documents. Soit ses fans sont de sacrés hackers, soit il a une équipe qui bosse sur ce dossier depuis des années pour être aussi bien renseigné... Toujours est-il qu'il a mis ses menaces à exécution et qu'il a publié le casier de La Fouine. Il avait prévenu dès vendredi, laissant seulement 48h au rappeur de Trappes pour avouer avant de balancer la vérité. Si beaucoup croyait à un coup de bluff, force est de constater que B2O a été au bout de sa démarche.