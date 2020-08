Rick Ross trolle Lloyd Banks et 50 Cent

Le rappeur de Miami offre 5000$ à Banks...

Depuis que Rick Ross a gagné un nouveau procès contre 50 Cent, il se sent bien, il est sur une bonne dynamique, d'autant qu'il a aussi annoncé la sortie prochaine de son nouvel album, "Richer Than I've Ever Been". Alors, quand il a eu l'occasion de remettre une couche à 50 Cent, il ne s'est pas privé, englobant aussi Lloyd Banks dans son attaque.

Ricky Rozay ne compte pas lâcher Fifty de sitôt, profitant de sa victoire lors du dernier procès qui les opposait. S'il s'est déjà moqué de lui et a célébré sa victoire comme il se doit, il ne compte pas bouder son plaisir et continue à troller. Cette fois, il a aussi décidé d'englober Lloyd Banks dans son attaque. Dans une vidéo postée sur le Net, le Boss de Miami freestyle sur le titre "I'm So Fly" de Banks qui figurait sur l'album "The Hunger For More" sorti en 2004. Tout en appréciant la musique, il rappe : "Banks vient de sortir de la gouttière / Deux boules de beurre" avant de s'enquérir du bien-être de Lloyd Banks.

"Banks, tu as encore de l'argent ? Montre-nous comment tu vis... Si tu n'as pas d'argent, je te donnerai 5000 Dollars pour le nom de Banks, c'est peut-être un des mes pseudonymes, Dank Sinatra."

Mais cela ne lui suffisait pas. Alors qu'un de ses collaborateurs explique qu'il est fan de Lloyd Banks, Rick Ross propose un titre pour le prochain projet de l'ancien du G-Unit.

"J'ai trouvé un titre dope pour le prochain album de Lloyd Banks ou son EP. Victime des circonstances."

"Victim Of Circumstance" en anglais, ce qui correspond aussi à accuser 50 Cent pour la situation dans laquelle se trouve actuellement son ancien poulain.