R. Kelly agressé par d'autres détenus !

Le chanteur est-il en danger ?

Alors qu'il purge une peine de prison à Chicago, R. Kelly a été agressé par un de co-détenus. La sécurité du chanteur est-elle assurée ou court-il un danger ?

Selon un rapport consulté par TMZ citent des sources policières qui affirment que Kelly a eu une altercation physique avec un autre détenu au Metropolitan Correctional Center de Chicago où il est incarcéré. Apparemment, le chanteur était assis dans sa cellule lorsqu'un autre détenu y est entré et a commencé à le frapper. L'assaillant de R. Kelly était énervé parce que la prison avait été bouclée en raison des manifestations qui se déroulaient à l'extérieur, appelant à la libération du chanteur. D'après ce que dit TMZ, l'agression a été de courte durée mais on ne sait pas si Kelly et le détenu ont été séparés par un autre prisonnier ou un gardien du centre pénitentiaire. Le chanteur aurait été examiné par un médecin qui n'a pas constaté de blessures graves.

Pas de liberté provisoire

Cette agression survient à peu près trois mois après que le chanteur ait fait sa troisième demande de remise en liberté, invoquant des problèmes de santé liés au coronavirus et à son diabète qui a été rejetée par un juge de Brooklyn. Il faut dire que l'artiste fait face à des accusations très graves à New York et à Chicago et a déposé des demandes de liberté provisoire dans les deux états, toutes refusées jusqu'à maintenant. En mars déjà, l'avocat de Kelly a déposé des documents devant le tribunal affirmant qu'il avait subi une intervention chirurgicale qui l'aurait rendu vulnérable au virus.



XXL a contacté l'avocat de R. Kelly, ainsi que le Metropolitan Correctional Center de Chicago pour un commentaire. Le centre pénitentiaire a déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir des détails sur l'incident ou sur le statut médical d'un détenu afin de maintenir son intimité, sa sûreté et sa sécurité.